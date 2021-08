Arcebispo do Luxemburgo apresenta Maria como exemplo de serviço

Na homilia da peregrinação aniversária especialmente dedicada aos migrantes, o cardeal Jean Claude Hollerich destacou o exemplo de serviço de Maria e desafiou os peregrinos de Fátima a colaborarem mais com a Igreja.

“Maria que é jovem e pobre, está grávida sem ser casada, tem todas as razões para estar muito transtornada”, afirmou o cardeal, destacando que “ela percebe que, naquele momento, tudo mudou, que vai ser afinal o seu menino a protegê-la, a alimentá-la e a dar sentido à vida dela”.

Com a convicção de que “Maria muito provavelmente elevou orações [a Deus] relativas ao concreto da vida quotidiana”, D. Hollerich reconheceu que, tal como Maria, “viemos a este Santuário com o mesmo género de orações: pela saúde dos familiares, os problemas do trabalho, a preocupação com o sucesso escolar dos filhos e netos, as incertezas da emigração”.

"Como Maria ponham-se ao serviço do outro"

Tomando o exemplo de Maria que “não se fica apenas pela oração, mas está presente para se colocar ao inteiro serviço do outro”, o arcebispo do Luxemburgo apelou aos peregrinos de Fátima para “alargar este espírito de serviço aos vossos vizinhos, às pessoas com quem vos cruzais habitualmente, aos vossos amigos”.

“Porque não roubar tempo ao tempo para visitar os irmãos doentes ou idosos?” questionou o prelado.