Papa. “O encontro com Jesus é mais importante do que todos os mandamentos”

O Papa Francisco deu continuidade, na Audiência Geral desta quarta-feira, às catequeses sobre a Carta aos Gálatas, com o tema “A Lei de Moisés”, para explicar a “novidade da vida cristã”.

“Todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo são chamados a viver no Espírito Santo, que os liberta da Lei e, ao mesmo tempo, os leva à realização de acordo com o mandamento do amor. Isso é muito importante, a lei leva-nos a Jesus”, disse Francisco.

O Papa referiu-se, depois, aos dez mandamentos, como “pedagogos para o encontro com Jesus”, mas sempre procurando “amar por Cristo”, sabendo que o encontro com ele “é mais importante do que todos os Mandamentos”.

A dor do Papa pelo assassinato do padre Olivier Maire

Na saudação aos fiéis de língua francesa, Francisco manifestou a sua profunda dor pelo assassinato do superior provincial da Congregação dos Missionários de Montfort, padre Olivier Maire, no dia 9 de agosto, na região de Vendée, na França, por um homem com "transtornos psiquiátricos" que tinha sido acolhido pela comunidade religiosa.

“Com muita tristeza, soube do assassinato do padre Olivier Maire. Dirijo as minhas condolências à comunidade religiosa montfortina, em Saint-laurent-sur-Sèvre, em Vendée, à sua família e a todos os católicos da França. Garanto-vos a minha oração e a minha proximidade espiritual”, disse Francisco a todos, enviando a sua bênção.

O suspeito do homicídio do padre Olivier Maire é um cidadão ruandês, que se entregou na esquadra da polícia e confessou a autoria do crime. Estava sob investigação por causa do incêndio na Catedral de Nantes, em julho de 2020.