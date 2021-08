Universitários de Braga fazem missão na Casa de Saúde do Telhal

Cinco jovens do Projeto ICTHUS, da Pastoral Universitária de Braga, vão partir em missão para a Casa de Saúde do Telhal, em Sintra.

Durante duas semanas, de 13 a 23 de agosto, vão procurar pôr “em prática o exemplo da vida de Cristo”, que abordaram ao longo do ano, ao serviço dos mais frágeis e marginalizados da sociedade, neste caso concreto, as pessoas com demência.

A coordenadora do projeto, Ângela Teles, conta à Renascença que o desafio está a entusiasmar os jovens, “porque é algo que nos motiva, que nos deixa felizes, porque vamos ter oportunidade de dar um pouco de nós aos outros”.

“Nós propusemo-nos a estar na casa e a fazer o que for necessário. A nossa missão passará por fazer algum tipo de reforço, de trabalharmos com os utentes, fazer parte da vida diária da casa”, acrescenta a responsável.

O ICTHUS é um projeto da Pastoral Universitária de Braga, lançado em 2018, que pretende levar os jovens a “fazer uma de caminhada de autoconhecimento e de aprofundamento da fé, no qual se propõe um percurso de carácter formativo de aprofundamento da vivência cristã, mas também da história da vida de Cristo”, explica Ângela Teles.

Envolve alguns jovens universitários que, ao longo do ano académico, reúnem semanalmente, refletem e partilham as suas experiências espirituais e a sua relação com Deus e a Igreja. Em síntese, a caminhada cristã a que se propõem visa o crescimento em todas as dimensões do ser pessoa.

“Nós fazemos muitas atividades em conjunto, exploramos a bíblia e procuramos trazer os ensinamentos para a nossa vida”, conta a coordenadora do projeto.