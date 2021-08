​Porto acolhe em setembro Fórum Ecuménico Jovem

Com o tema "Construtores de pontes" e inspirados pelo desafio e Cristo a "passar à outra margem" (Marcos 4, 35-41), o XXII Fórum Ecuménico Jovem está marcado para o próximo dia 18 de setembro na cidade do Porto.



Esta edição "acontece ainda no rescaldo da pandemia, num ano em que se celebram os 50 anos da fundação do Conselho Português de Igrejas Cristãs e os 20 anos sobre a assinatura da Carta Ecuménica para a Europa e na qual se assinalaram promissores memorandos de entendimento entre as Igrejas", refere um comunicado.

Estes dois acontecimentos representam "um desafio, propondo um renovado aprofundamento do que constitui esta procura comum da reconciliação e da unidade, e sobre os caminhos e os novos desafios que se abrem ao nosso testemunho e trabalho comuns. Neste caminho, os jovens são protagonistas incontornáveis, com uma voz que importa ser escutada pelas Igrejas e com uma responsabilidade a assumir na construção de um mundo mais humano e fraterno", sublinha esta nota.

Durante este Fórum "os jovens serão convidados a fazer um itinerário que, partindo dos 12 desafios colocados às Igrejas pela Carta Ecuménica, os levará a contactar com iniciativas, pessoas ou instituições que, de algum modo, já os espelham ou concretizam, e a atualizarem eles próprios esses mesmos desafios", explica João Luís Fontes, do grupo organizador.

Fica, assim, o convite aos jovens no sentido de se deixarem "desafiar por Jesus, que convida os seus discípulos a passarem para a outra margem, sabendo que Ele sempre os acompanha, mesmo nos momentos mais complicados. E é colocada uma pergunta: "Estarias disposto a participar, a sair da tua realidade para descobrires e te deixares descobrir por outros jovens cristãos?"

Para participar, será necessário fazer uma inscrição prévia no site do Fórum Ecuménico Jovem.