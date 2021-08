Cáritas Internacional pede ação global contra mudanças climáticas

A “Caritas Internacionalis” considera que “para enfrentar os cataclismos ligados às mudanças climáticas, o mundo precisa de ações fortes, globais e ambiciosas”.

A organização católica aponta as “dramáticas inundações”, que desde o final de julho atingem o Bangladesh, para defender que “chegou a hora de agir” e que todos os países devem “aumentar a ambição climática, construindo resiliência e diminuindo as emissões de gases de efeito estufa”.

Segundo a Cáritas, as inundações no Bangladesh, as mais graves dos últimos dez anos, atingiram sobretudo cerca de 400 aldeias em Cox's Bazar, onde vivem mais de 800 mil refugiados Rohingya.

“Pelo menos 12 mil pessoas foram atingidas e cerca de 2.500 abrigos foram destruídos. As casas foram danificadas, os terrenos agrícolas e as fontes devastadas e cerca de 300 mil pessoas não têm comida e água potável”, refere o organismo da Igreja.