Falta de apoio espiritual torna ainda mais duro o desafio dos atletas

A falta de acompanhamento espiritual presencial na aldeia olímpica em Tóquio torna ainda mais complicado o desafio dos atletas, sobretudo os que têm fé.

As limitações impostas pela Covid-19 levaram a organização dos jogos em Tóquio a impedir o acesso de ministros de culto. A aldeia olímpica continua a ter um espaço inter-religioso, mas quem quer falar com um padre, imam, rabino ou ministro de outra confissão religiosa tem de marcar um atendimento por videoconferência.

Para o padre José Antunes, isto não chega para a vida exigente de um desportista. “É evidente que a presença física é fundamental para apoiar estes atletas, porque não é com teleconferência que a gente dá apoio que fortalece, que anima, alguém que tem necessidade de explicar e expor as suas angústias, as suas situações de derrota, ou de vitória.”

“Quando o fracasso, as lesões, a desilusão batem à porta, é evidente que é necessário apoio que abarque todas essas dimensões. O apoio à distância não dá. A dimensão física é fundamental, porque eles estão aí a lutar, em todas as modalidades, precisam de encorajamento, têm necessidade de uma direção espiritual, de um apoio na sua hora de dor e as horas complicadas”, diz o sacerdote da arquidiocese de Braga, que é também dirigente do Vitória Sport Clube, conhecido como Vitória de Guimarães, e nessa qualidade está habituado a conviver de perto com atletas de alta competição.

O psicólogo do desporto Jorge Silvério, que acompanha perto de 20 atletas olímpicos, admite que para quem tem fé esta falta de apoio espiritual pode ser um obstáculo. “Eu diria que para um atleta que tem fé faz todo o sentido, se ele normalmente, no seu dia-a-dia fala com alguém da sua confiança, que o ajuda na parte espiritual, acho que faz todo o sentido que isso também exista nos jogos, e que não haja uma quebra ou um hiato nessa relação com a religião, seja ela qual for. Neste sentido acho que pode ter uma importância, no sentido de não quebrar a rotina normal do atleta”.

Embora o Jorge Silvério admita que em 30 anos de experiência neste ramo são poucos os atletas que conheceu que vivem a fé de forma mais intensiva, o padre José Antunes tem uma experiência diferente no seu contacto direto com os desportistas. Há casos mais extrovertidos, como acontece com atletas da América do Sul, por exemplo, mas não é por serem mais comedidos que os portugueses são menos crentes, diz.

“Há gente que no recato do balneário faz a sua oração em silêncio, antes de entrar no campo concentra-se e reza. Eu vejo-os ali em oração pessoal. Um fecha-se ali, outro acolá, depois abraçam-se naquele grito, antes de começar, a unir as suas forças e a voz para um objetivo.”

“Outros, infelizmente, aquilo é um fetiche. O benzer-se quando entram no estádio, é um fetiche, não diz nada. É um costume. Mas grande parte deles acreditam e Deus faz parte da sua vida. Não extravasam muito, mas acreditam. Quem tem fé, há ali uma força especial para o embate, no respeito pelo outro, na vitória não ser altivo, na derrota não ir abaixo. É essa força que vem do interior que os anima”, diz.

Toda esta experiência diz ao padre José Antunes que a dimensão religiosa é inseparável do desporto. “O desporto tem uma relação muito direta com a fé. Aquilo que o desporto nos faz acreditar tem uma relação muito direta com a fé e muitas vezes é um chamamento grande para que entendam os jovens de hoje qual o caminho a seguir. Poderíamos ter melhores resultados em diversas áreas sociais se houvesse melhor compreensão e aceitação dos valores da prática desportiva. Porque de facto é fundamental, o desporto exige prática constante, mas é muito importante também a fé que dá certeza e força”, acredita.