Sacerdote da Diocese de Bragança-Miranda escolhido para a Cúria Romana

O padre José Luís Amaro Pombal, da Diocese de Bragança-Miranda, vai servir a Cúria Romana, na Secção para os Assuntos Gerais (1.ª secção), a pedido da Secretaria de Estado do Vaticano. O sacerdote inicia funções no Vaticano, a partir do dia 1 de setembro.

O bispo de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, em comunicado, publicado esta quinta-feira na página de internet da diocese transmontana, expressa ao padre José Luís “gratidão por aceitar este novo desafio, desejando-lhe os melhores votos para que seja um serviço humilde e competente ao Papa Francisco e à Igreja Universal”.

O padre José Luís Pombal tem 35 anos e é natural de Mós, no Concelho de Torre de Moncorvo.

Foi ordenado sacerdote em 2010, pelo então bispo da diocese, D. António Montes Moreira, na Catedral de Bragança. Estudou História da Igreja na Faculdade de História e Bens Culturais da Igreja, na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e é autor do livro “O Seminário de Bragança (1820-1926) / Da Confessionalidade à Separação”.

Na Diocese de Bragança-Miranda, foi pároco e presidente de Centros Sociais Paroquiais no arciprestado de Bragança, docente no Instituto Diocesano de Estudos Pastorais (IDEP), e formador do Seminário, acompanhando os alunos de Bragança, aquando da sua presença no Seminário e no Instituto Superior de Teologia de Viseu, tendo exercido idênticas funções no Seminário Maior Interdiocesano de S. José, em Braga.

Atualmente, o padre José Luís Pombal servia a diocese transmontana como pároco na Unidade Pastoral de S. Bento, no arciprestado de Bragança, diretor espiritual do Seminário diocesano de S. José, em Bragança, e diretor do Tombo Diocesano Monsenhor José de Castro.

A Secretaria de Estado, atualmente presidida pelo cardeal Pietro Parolin, é o dicastério da Cúria Romana que mais de perto colabora com o Papa. Está dividida em duas secções: a dos Assuntos Gerais e a das Relações com os Estados.

A secção dos assuntos gerais ou primeira secção, onde o padre José Luís Pombal vai prestar serviço, tem por missão despachar as questões que digam respeito ao serviço quotidiano do Papa e coordenar os trabalhos dos vários organismos da Cúria Romana.