D. José Tolentino Mendonça. “A experiência da crise: desafio a renascer”

A Agência Ecclesia vai promover um ciclo de conferências com o cardeal D. José Tolentino Mendonça sobre “pistas para o recomeço”, que vai ser transmitido por videoconferência entre os dias 6 e 10 de setembro, às 21h30.

“A experiência da crise: desafio a renascer” é o tema do itinerário proposto pelo arquivista e bibliotecário da Santa Sé para as comunicações que vai fazer no início de setembro, no recomeço de atividades profissionais, escolares e pastorais.

As comunicações de D. José Tolentino Mendonça decorrem de segunda a sexta-feira e são uma proposta de “retiro”.

Para participar nas conferências, poderá inscrever-se através de mensagem enviada para secretariado@ecclesia.pt, com a indicação do nome e endereço de e-mail de quem deseja participar; no início de setembro serão enviadas as indicações sobre o modo de participação para os inscritos.

A cada participante é pedida uma comparticipação de cinco euros. O pagamento deve ser deito através de transferência bancária para o NIB PT50 0018 000010124457001 82 e o comprovativo deve ser enviado para o secretariado da Ecclesia para validação da inscrição.