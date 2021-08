​​Bispo de Viseu convida a rezar pelo "aumento das vocações sacerdotais"

O bispo de Viseu, D. António Luciano Costa, enviou uma carta aos padres da sua diocese pedindo oração por novas vocações, afirmando que o sacerdócio é "um dom de Deus".



No texto, D. António Luciano pede concretamente: "Rezemos todos pela santificação dos sacerdotes, pelos seminaristas e aumento das vocações sacerdotais. Convido os sacerdotes a vivermos com testemunho de fé, esperança, caridade, alegria e confiança o nosso mistério sacerdotal e o múnus de pároco."

O bispo aproveita para apresentar São João Maria Vianney como um "sacerdote exemplar, humilde e que viveu as virtudes heroicas no exercício do seu ministério".

D. António recorda que "como pároco de Ars, numa França descristianizada e secularizada, colocou a pequena comunidade no centro de uma verdadeira reflexão sobre a vida e missão do sacerdote".

Tornou-se "conhecido e apreciado por todos, com uma atenção especial aos pecadores que acolhia no confessionário, sendo para eles um pai e um instrumento fiel da misericórdia de Deus".