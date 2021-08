6 de agosto. Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos

A Fundação Pontifícia ACN Brasil (Ajuda à Igreja que Sofre), entidade que apoia projetos da Igreja Católica em mais de 140 países, promove na sexta-feira, dia 6 de agosto, a sétima edição do Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos.

A iniciativa que tem o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), desafia todas as paróquias do país a promoverem e a convidarem os fiéis à participação na “corrente de oração” em favor dos cristãos que sofrem perseguição religiosa.

De acordo com a ACN Brasil, atualmente “67% da população mundial vive em países com graves violações da liberdade religiosa e os cristãos são os que mais sofrem as privações deste direito fundamental”.