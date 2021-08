Papa. O Evangelho é o de Jesus Cristo

Na audiência desta quarta-feira, Francisco retomou a Carta de S. Paulo aos Gálatas e assentou a sua reflexão no tema “O Evangelho é um só”.

O Papa falou do entusiamo de Paulo no anúncio do Evangelho, ao qual dedicou todas as suas forças, e abordou a tristeza e a desilusão experimentadas pelo apóstolo quando percebeu que alguns tomavam caminhos errados.

E compreende-se, diz o Papa, porque “o eixo em torno do qual tudo gira é o Evangelho”. E para Paulo, “o Evangelho é o que ele prega, o querigma, o anúncio da morte e ressurreição de Jesus, como fonte de salvação”.

“Paulo não diz que o verdadeiro Evangelho é o seu, porque foi ele que o anunciou - não!”, esclarece o Papa, acrescentando que tal “seria presunçoso, seria vanglória”.

“Aliás, afirma que o 'seu' Evangelho, o mesmo que os outros Apóstolos anunciavam noutros lugares, é o único autêntico, porque é o de Jesus Cristo”, acrescenta Francisco.

“Em síntese, neste labirinto de boas intenções é necessário desenvencilhar-se, para compreender a verdade suprema que se apresenta como a mais coerente com a Pessoa e a pregação de Jesus e com a sua revelação do amor do Pai. Por isso, a palavra clara e decisiva de Paulo foi saudável para os Gálatas e é salutar também para nós”, explicou o Papa.

Francisco recorda, por isso, a todos a importância de saber discernir.

"Muitas vezes, vimos na história, e também o vemos hoje, alguns movimentos que pregam o Evangelho à sua maneira, às vezes, com os seus verdadeiros carismas; mas, depois, exageram e reduzem todo o Evangelho ao 'movimento'. E este não é o Evangelho de Cristo: este é o Evangelho do fundador, da fundadora, e isto, sim, pode ajudar no início, mas, no final, não dá frutos com raízes profundas", adverte o Papa.

Francisco retomou esta quarta-feira, dia 4 de agosto, as audiências gerais na Sala Paulo VI.

Todos os anos os encontros de quarta-feira do Papa são suspensos em julho, para permitir um período de descanso.

Este ano, a pausa também coincidiu com a convalescença do Papa Francisco, que em 4 de julho foi submetido a uma cirurgia ao cólon, no Hospital Gemelli.