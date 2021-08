Papa retoma audiências gerais na Sala Paulo VI

O Papa Francisco retoma esta quarta-feira, 4 de agosto, as audiências gerais na Sala Paulo VI.

Todos os anos, os encontros de quarta-feira do Papa são suspensos em julho para permitir um período de descanso.

Este ano, a pausa também coincidiu com a convalescença do Papa Francisco, que em 4 de julho foi submetido a uma cirurgia ao cólon, no Hospital Gemelli.

Um mês após a operação, portanto, com exceção do Angelus dominical, um dos quais foi realizado de uma varanda do hospital, Francisco retoma as suas atividades habituais às 9h15 de quarta-feira, na grande Sala no Vaticano.

Na última audiência geral, no dia 30 de junho, realizada no pátio de São Dâmaso, o Papa deu continuidade ao ciclo de catequeses dedicado à Carta aos Gálatas. Na altura, Francisco insistiu no “plano de salvação” preparado pelo Senhor para cada homem.