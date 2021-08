Papa convida católicos a rezar por mudanças na Igreja

O Papa Francisco defende a necessidade de mudanças na Igreja Católica, numa intervenção divulgada esta terça-feira, com a sua intenção de oração para o mês de agosto.

“Rezemos pela Igreja, para que receba do Espírito Santo a graça e a força de se reformar à luz do Evangelho”, pede, no "Vídeo do Papa", que chega mensalmente às plataformas digitais.

O Vaticano anunciou a 21 de maio a realização da 16ª assembleia geral do Sínodo dos Bispos em outubro de 2023, um ano depois do que estava inicialmente agendado, precedida por um processo inédito de consulta, com assembleias diocesanas e continentais.

“Vamos começar a reformar a Igreja com a reforma de nós mesmos. Sem ideias pré-fabricadas, sem preconceitos ideológicos, sem rigidez, mas avançando a partir de uma experiência espiritual, uma experiência de oração, uma experiência de caridade, uma experiência de serviço”, pede Francisco, na mensagem publicada esta tarde.

"Só podemos renovar a Igreja a partir do discernimento da vontade de Deus na nossa vida diária. E empreendendo uma transformação guiados pelo Espírito Santo”, diz.

O Papa sustenta que a vocação da Igreja é “evangelizar, e mais, a identidade da Igreja é evangelizar”.