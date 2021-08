Jornadas Nacionais de Comunicação Social debatem o impacto da pandemia no setor

"Zoom in / Zoom out. Confinamentos e Comunicação" é o tema das próximas Jornadas Nacionais de Comunicação Social que decorrem no mês de setembro, em Fátima, e por videoconferência.

O programa deste encontro anual prevê para a tarde do dia 23 o tema "Experiências de comunicação", em que serão apresentados projetos nas 21 dioceses do país, seguindo-se a respetiva 'Análise e perspetivas'.

No dia seguinte, de manhã, o tema previsto é "Roteiros para a comunicação". Vão estar em destaque cinco verbos: incluir, apoiar, aprender, conhecer e aproximar.

Os trabalhos destas Jornadas Nacionais encerram com a conferência 'Comunicar, hoje e amanhã'.

As inscrições estão disponíveis a partir do início de setembro.