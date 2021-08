Fundação AIS disponibiliza ajuda de emergência à Igreja da Índia

Veja também:

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) vai disponibilizar mais de cinco milhões de euros para ajudar as comunidades católicas da Índia a enfrentarem a crise provocada pela Covid-19.

As novas ajudas visam garantir a subsistência de sacerdotes, religiosas, catequistas e suas famílias, em mais de 140 dioceses da Índia, que lutam diariamente para sobreviver à crise sanitária e às suas consequências.

Os cerca de 200 projetos, incluídos no novo pacote de ajuda contra a Covid-19 para o país asiático, irão “fornecer os meios necessários para que os agentes de pastoral possam continuar o seu trabalho durante a pandemia. As paróquias mais pobres e necessitadas também foram contempladas nesta ajuda, para poderem ajudar os doentes de Covid e os que sofrem as suas consequências”, informa a AIS em comunicado.

Alguns programas de ajuda incluem também os funcionários e as famílias de pessoas que trabalham em instituições dirigidas por congregações ou dioceses e que foram obrigadas a fechar devido à pandemia, especialmente escolas e centros de assistência pastoral, deixando-os sem meios de subsistência.

De acordo com a fundação pontifícia, quando a primeira vaga Covid-19 chegou ao subcontinente asiático, entre junho e setembro de 2020, as comunidades católicas conseguiram fazer frente à crise com as pequenas reservas e poupanças disponíveis, mas “nesta segunda grande vaga de infeções as dioceses encontram-se já com os cofres vazios. Principalmente as congregações locais, que não tinham uma rede de apoio fora do país, passam mesmo carência alimentar”.

“Esta situação desastrosa está a espalhar-se e afeta a Igreja em todo o país e em todos os estados, desde Arunachal Pradesh, no nordeste, até Kerala, no sudoeste do país”, sublinha a AIS.

“Diante da miséria incalculável que a pandemia gerou”, o programa da Fundação inclui a distribuição de equipamentos de proteção individual, nomeadamente máscaras, gel desinfetante, luvas e viseiras de proteção para padres, catequistas e religiosas.

O programa visa contribuir também para a compra de filtros de ar e máquinas de oxigénio para atendimento de emergência. Está incluído o tratamento médico e de recuperação para padres e religiosas doentes de Covid, bem como ajuda de emergência para as famílias carenciadas nas paróquias mais pobres das dioceses.