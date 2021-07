Novo comandante dos bombeiros voluntários de Pinhel é padre

Sempre estive como um bombeiro como eles, no meu discurso de tomada de posse parafraseei as palavras de Santo Agostinho, ‘para vós sou comandante, convosco sou bombeiro’”.

Apesar da decisão lhe ter tirado “algumas noites de sono” aceitou o cargo, que tomou posse no dia 17 de julho, sentindo um com eles.

“Depois de três conversas tive de aceitar porque, quer deste lado quem vai em socorro e quem esta a ser socorrido é uma pessoa humana e, como padre, com a pedagogia de Deus é assim, a partir da realidade humana chegar à realidade espiritual e achei q devia aceitar”, assume.

“Fui aceite a 28 de outubro, dia do aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Pinhelenses, uma data que marcou”, recorda.

O sonho de ser bombeiro não veio da infância mas do “exemplo de um sacerdote, já falecido, que contava as peripécias de ser Bombeiro na Guarda” e o padre Ricardo Fonseca sentiu-se “cativado”, depois chegando a Pinhel manifestou vontade em ser bombeiro, “sem facilitismos”.

O padre Ricardo Fonseca tomou posse como comandante da Corporação de Bombeiros Voluntários Pinhelenses, no passado dia 17 de julho, e disse à Agência Ecclesia que, nesta missão, tem “a vida destes homens e mulheres nas mãos”.

No final de um ano negro para os soldados da paz, (...)

Como comandante dos Bombeiros Voluntários Pinhelenses o padre Ricardo Fonseca olha este tempo de verão como propício aos alertas feitos às populações devido ao risco de incêndios.

“Acolher as chamadas de atenção não basta é preciso extremo cuidado das populações para não correrem o risco de acontecer, porque quando acontece, o nosso risco é maior, costumamos dizer que quando todos os outros vêm é quando nós temos de ir”, aponta.

O sacerdote deixa ainda um pedido às populações para que, em casos de incêndio, “se ponham à disponibilidade” dos bombeiros para que cheguem mais depressa, uma vez “que as populações conhecem melhor o local e os acessos”.

Ricardo Manuel de Jesus Fonseca nasceu em janeiro de 1981, no concelho da Covilhã.

Frequentou os seminários diocesanos do Fundão e Guarda e, atualmente, é pároco de Freixedas, Gouveias, Santa Eufemea, Pala, Sorval e Valbom, no concelho de Pinhel.

Os Bombeiros Voluntários Pinhelenses contam com um Corpo de Bombeiros com cerca de 70 elementos no Quadro Ativo e Comando constituído por um Comandante, um 2º Comandante e um Adjunto.