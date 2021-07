Libertados 28 dos alunos cristãos raptados na Nigéria

Foram libertadas 28 das mais de 120 crianças raptadas na Nigéria, no passado dia 5 de julho.

As crianças foram entregues a responsáveis pela Igreja Baptista, que os fizeram chegar aos pais.

O rapto foi levado a cabo por homens armados, no início do mês, com o objetivo de obter resgates no valor de cerca de mil euros por criança.

A Igreja Baptista, que gere a escola de onde foram raptadas as crianças, diz que não pagou qualquer valor, pois rejeita negociar com criminosos, mas adiantou que não tem como impedir os familiares das crianças de pagar os valores exigidos pelos raptores.

A indústria dos raptos na Nigéria tem subido de volume nos últimos anos, sendo uma forma fácil de ganhar dinheiro por parte de criminosos.

Para além das 28 crianças libertadas há registo de alguns estudantes que conseguiram fugir dos seus raptores e foram recolhidos por patrulhas militares.