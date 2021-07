Há um novo percurso para Santiago na Península de Setúbal

Há mais um percurso para encorpar o Caminho Português de Santiago. Trata-se do denominado Caminho Central da Península de Setúbal, apresentado em Palmela, este domingo, no dia de Santiago Maior e em pleno Ano Santo Jacobeu.

Com uma extensão de cerca de 90 quilómetros, o novo percurso está estruturado em quatro etapas, de acordo com o historiador Paulo Fernandes, responsável pela realização de um estudo pedido à Associação de Peregrinos Via Lusitana.

“A primeira é entre Casebres (Alcácer do Sal) e Águas de Moura, com 30 quilómetros. A segunda é entre Águas de Moura e Setúbal, 24 quilómetros, a terceira, de 18 quilómetros, entre Setúbal e Vendas de Azeitão, com passagem pelo centro histórico de Palmela, e, por fim, a quarta etapa liga Vendas de Azeitão ao Barreiro, com travessia para Lisboa, numa extensão de 17 quilómetros”.

Na verdade, são milhões os peregrinos que já passaram, através dos diversos caminhos, pela catedral de Santiago de Compostela, para venerar as relíquias do apóstolo Tiago. É assim desde o século IX, altura em que foi descoberto o sepulcro do santo.

Por motivos de fé, pelo desafio da caminhada a pé ou por razões de ordem cultural, são muitas as razões que levam os peregrinos até à Galiza, no norte de Espanha.

As evidências históricas e patrimoniais, tal como a garantia de melhores condições de segurança e de apoio, levaram a Câmara Municipal de Setúbal a pedir a realização do estudo do traçado para que o novo itinerário possa vir a ser certificado.

“Do estudo efetuado resultou o trajeto de mais de 90 quilómetros que ligarão Alcácer do Sal ao Barreiro, passando pelos concelhos de Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Setúbal e Palmela”, referiu, na apresentação, a presidente do município sadino, adiantando que, em termos de alojamento, a cidade disponibiliza, para já, a Pousada da Juventude e a Casa das Quatro Cabeças.