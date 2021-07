Fundação São João de Deus aposta em projeto de envelhecimento ativo

O projeto "Somos por si - Estamos todos on" pretende ir ao encontro das necessidades dos idosos no que se refere à socialização e participação em atividades do seu interesse.



É importante que os idosos estejam ativos para não perderem as suas capacidades, por exemplo, mentais, cognitivas, de mobilidade, de autonomia, entre outras.

É por isso que a Fundação São João de Deus acredita que ao empenhar-se no envelhecimento ativo está a contribuir para uma maior qualidade de vida dos mais velhos, admite a coordenadora da delegação de Lisboa.

Sandra Silva afirma que "ao investirmos na organização de experiências positivas, ao potenciarmos as relações sociais, ao permitirmos a autonomia digital, ao favorecermos a atividade física e a estimulação cognitiva, que é o que acontece com o projeto "Somos por si - Estamos todos on", estamos a promover a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas mais velhas".

Cada pessoa tem as suas necessidades e a Fundação esforça-se por ir ao encontro desses desejos. "Há pessoas que gostam de caminhadas, porque lhes permite fazer um pouco de exercício físico. Outras pessoas sentem necessidade de fazer algo pela sua memória e participam em sessões de estimulação cognitiva. Outras apreciam a componente cultural e gostam das visitas culturais".

Nesse sentido, são disponibilizadas uma série de oficinas e muitas outras atividades. Por exemplo "oficinas de informática e de inclusão digital, onde são abordados temas da segurança digital, das receitas eletrónicas, de como fazer compras online". Esta responsável explica que "o objetivo é combater a iliteracia digital que a pandemia evidenciou neste grupo etário".

Há ainda as oficinas criativas, a reciclagem, artesanato, culinária, jardins. "Estamos a acompanhar a companhia do crochet e costura, em que um grupo de senhoras confeciona artigos solidários".

Realizam ainda caminhadas todos os meses "para recordar a importância de fazer exercício". Todas as semanas "estão previstas visitas a museus e monumentos, bem como as sessões de estimulação cognitiva".

Estas iniciativas estiveram suspensas durante o período de confinamento por causa da pandemia. Mas mesmo nessa altura, a Fundação acompanhou estes idosos através de contactos telefónicos. Foi ainda ativada "uma linha gratuita de apoio psicológico, o 'Escutatório'. Criámos também um grupo de amigos de São João de Deus através do whatsapp que se mantém ativo e muito dinâmico até ao momento. E partilhámos também nas redes sociais mensagens motivadoras, fotografias de eventos realizados antes da pandemia com a tónica que recordar é viver".

Todos os que participam neste projeto de envelhecimento ativo não se identificam com as tradicionais respostas sociais. São pessoas "autónomas e independentes, que têm uma média de idades que ronda os 70/75 anos. Algumas com formação académica superior, outras com a quarta classe. O que os une é a vontade de poderem continuar a viver de forma autónoma, sem dependência de outras pessoas".

Este projeto da Fundação São João de Deus destina-se aos idosos residentes nas freguesias do concelho de Lisboa e tem o apoio da autarquia.

Quem quiser inscrever-se pode fazê-lo para lisboa@fsjd.pt ou pelos telefones 968 529 268 ou ainda 217 213 300.