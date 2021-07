Padre Pedro Fernandes reeleito Superior Provincial dos Missionários Espiritanos

O padre Pedro Fernandes foi reeleito Superior Provincial dos Missionários Espiritanos em Portugal, durante o Conselho Provincial Alargado (CPA) que decorre no Centro Espírito Santo e Missão, em Silva, Barcelos.

“A votação do superior provincial aconteceu esta quinta-feira”, informa a congregação no seu “site”, e foi confirmada pelo superior geral da congregação, o padre John Fogarty, “após diálogo com o seu conselho”.

Com a reeleição, o padre Pedro Fernandes, de 52 anos, assume um segundo mandato como Superior Provincial.

O sacerdote celebrou também esta quinta-feira os 25 anos de ordenação sacerdotal, na eucaristia que encerrou os trabalhos do dia do Conselho Provincial Alargado.

Os trabalhos do Conselho, que se iniciaram na segunda-feira, têm abordado temas como a missão da congregação, animação missionária, pastoral vocacional, pastoral Juvenil, formação espiritana, serviço de desenvolvimento e pastoral paroquial.

Os participantes tiveram também oportunidade de participar em conferências sobre a Pastoral Vocacional, pelo padre jesuíta Bruno Nobre, e sobre o Lugar das Congregações Religiosas Missionárias em Portugal, pelo Provincial dos missionários Combonianos, padre Fernando Domingues.

Até sábado, dia 24, os participantes no CPA vão ainda escolher quatro dos conselheiros provinciais e aprovar os textos finais.

Os Missionários do Espírito Santo foram fundados a 27 de maio de 1703, em França, por Poullart des Places, chegaram a Portugal em 1867, e atualmente estão presentes nos cinco continentes