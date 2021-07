Papa na Hungria e Eslováquia. Visita inclui encerramento do Congresso Eucarístico Internacional

No dia da chegada, Francisco vai encontrar-se com o presidente húngaro e com o primeiro-ministro no Museu de Belas Artes de Budapeste, a que se segue, no mesmo local, uma reunião com bispos católicos e um encontro com representantes do Conselho Ecuménico das Igrejas e comunidades judaicas.

O programa da viagem apostólica do Papa à Hungria e Eslováquia, entre 12 e 15 de setembro, deste ano, foi divulgado e inclui um encontro ecuménico e o encerramento do 52º Congresso Eucarístico Internacional.

A cerimónia oficial de boas-vindas está marcada para o dia 13 de setembro, às 09h25, no Palácio Presidencial em Bratislava, a que se segue uma visita de cortesia ao chefe de Estado eslovaco e o encontro com autoridades, representantes da sociedade civil e o corpo diplomático.

Às 10h00, Francisco mantém um encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, no jardim do Palácio Presidencial de Bratislava, onde fará o seu segundo discurso no país.

Às 10h45, o Santo Padre vai encontrar-se com os bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas e catequistas na Catedral de São Martinho, em Bratislava.

À tarde, pelas 16h00, o Papa fará uma visita privada ao "Centro Belém", em Bratislava, seguindo-se um encontro com a Comunidade Judaica, na Praça Rybné námestie.

Às 18h00, Francisco recebe na Nunciatura Apostólica o presidente do Parlamento e, quinze minutos mais tarde, o primeiro-ministro.

Na terça-feira, dia 14 de setembro, o Santo Padre parte de avião, logo de manhã, para Košice, onde vai presidir à Divina Liturgia Bizantina de São João Crisóstomo.

De tarde, o Papa vai encontrar-se com a comunidade cigana, no bairro Lunik IX, a que se segue uma celebração com os jovens eslovacos, no Estádio Lokomotiva.

O último dia da viagem do Papa, no dia 15 de setembro, começa no Santuário Nacional de Sastin, que São João Paulo II visitou em 1995, com um momento de oração e a celebração da eucaristia.

A cerimónia de despedida, no Aeroporto Internacional de Bratislava, está marcada para as 13h30.