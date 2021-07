​Férias. Tempo para descansar e rezar com os jesuítas

Os artigos de opinião vão manter-se ao longo do verão, mas como já é habitual nos últimos anos o Ponto SJ, o portal de comunicação dos jesuítas, tem uma proposta para ajudar quem vai de férias a manter o hábito da oração. Assim, a partir de 25 de julho, sempre ao domingo, será publicada uma proposta de oração semanal de 10 minutos.



“Por vezes as pessoas vão de férias e não levam Deus com elas nas férias. Ora, 10 minutos de oração ao fim de semana, claro que não substitui a Eucaristia, não é isso que se pretende, mas ajuda a encontrar aqui durante o fim de semana um tempo para estar com Deus”, explica à Renascença Rita Carvalho, do gabinete de Comunicação dos Jesuítas, acrescentando que as propostas de oração podem ter “um formato de texto, áudio ou vídeo, para as pessoas irem ouvindo e irem fazendo a sua oração à sua medida”.

Como a Companhia de Jesus está a celebrar o Ano Inaciano – que assinala os 500 anos da conversão espiritual do fundador, Santo Inácio de Loyola – todas as propostas de oração têm por base a espiritualidade iniciana e vão ser elaboradas por vários grupos ligados aos jesuítas que trabalham com os mais pobres, com os jovens, ou se dedicam ao cuidado da Casa Comum.

“Desafiámos algumas das nossas obras e dos nossos grupos que são bastante heterogéneos, desde os grupos de jovens, até aos jesuítas que estão no noviciado”, conta Rita Carvalho.

Entre os que vão colaborar está a Comunidade de Vida Cristã (CVX), os Leigos para o Desenvolvimento, a Associação Pró-Infância (jardim de infância do Colégio das Caldinhas), os jesuítas que estão no Noviciado, os jovens ligados aos campos de férias e ao LabOratório, a associação de visitadores prisionais ‘Foste Visitar-me’, e a Fundação Gonçalo da Silveira, que trabalha na área da cidadania e do cuidado com a Casa Comum.

As propostas serão disponibilizadas todos os domingos, a partir de 25 de julho, e até meados de setembro. No mesmo período, mas ao sábado, serão feitas sugestões culturais para ajudar a viver o tempo de pausa e descanso. Vai ser na rubrica ‘Guardar o sábado’.

“Desafiámos pessoas de vários quadrantes da sociedade, de jornalistas a músicos, a darem sugestões de leitura, de séries, de música e de podcasts”, conta Rita Carvalho, que espera que esta seja mais uma ajuda útil a quem está de férias e durante o ano não tem tempo para ler, ouvir ou ver o que gosta.