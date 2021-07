Bispo de Viseu pede Igreja “atenta aos pobres, às vítimas da pandemia e aos mais vulneráveis”

O bispo de Viseu convida os seus diocesanos a sonharem com uma Igreja “mais renovada, mais santa, com mais vocações, participação, comunhão e integração dos leigos, principalmente no envolvimento das famílias e da juventude”.

Na mensagem a propósito da celebração do dia da Dedicação Catedral, dedicada a Nossa Senhora e com a proteção de São Teotónio, no dia 23, D. António Luciano pede também a Deus “fé, amor, fortaleza, confiança e esperança, sonhando tempos novos”.

“Queremos sonhar com uma Igreja mais dinâmica, guiada pelo Espírito, mais jovem, evangelizadora, orante e presente nas periferias, particularmente atenta aos pobres, às vítimas da pandemia e aos mais vulneráveis”, escreve D. António Luciano.

O prelado pede, por isso, aos fiéis que na celebração da eucaristia no dia da Dedicação da Catedral saibam oferecer-se como “sacrifício agradável a Deus, para alcançarmos cada vez mais a conversão pessoal e a renovação pastoral”.

“Que todos rezemos pela Igreja diocesana e nela aprendamos a ser cada vez mais discípulos missionários. Que sejamos uma Igreja dedicada ao Senhor e ao serviço dos pobres, num caminho de evangelização e santidade. Uma Igreja atenta a Deus, mas que não se distrai na missão que deve realizar junto dos irmãos”, assinala o bispo de Viseu.

D. António Luciano incentiva também à celebração do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos em ambiente de festa, gratidão e oração.

“Celebremos em ambiente de festa, de oração, de ação de graças e de louvor a eucaristia do próximo domingo dia 25, lembrando os avós, os idosos e os netos, a família e a Igreja”, pede o bispo de Viseu, considerando que “as gerações, pais, filhos e netos, devem crescer no amor, na relação, no acolhimento, na proximidade, no serviço e nos afetos marcando cada vez mais este dom de vida intergeracional”.