Papa agradece à “família do Gemelli” onde esteve internado

O Papa Francisco endereçou esta segunda-feira uma carta ao presidente da Fundação Hospital Universitário Agostino Gemelli, Carlo Fratta Pasini, agradecendo-lhe a atenção pelos dias que esteve internado no hospital, onde foi submetido a uma cirúrgica ao cólon.

Na missiva, Francisco manifesta a sua gratidão e afeto a Pasini e “a todos aqueles que formam a grande família do Gemelli”.

“Como numa família, experimentei um acolhimento fraterno e um cuidado cordial, que me fizeram sentir em casa”, escreve o Papa.

No texto, divulgado pelo vaticano, Francisco refere ainda que pôde “ver pessoalmente como a sensibilidade humana e o profissionalismo científico são essenciais no cuidado da saúde”.

“Agora levo no meu coração muitos rostos, histórias e situações de sofrimento. O Gemelli é realmente uma pequena cidade na cidade, onde milhares de pessoas vêm todos os dias, trazendo as suas expectativas e preocupações”, escreve ainda Francisco.

De acordo com o Papa no Hospital Gemelli, “além do cuidado do corpo, realiza-se o cuidado do coração”. E Francisco assegura a sua oração para que isso aconteça sempre, “através de um cuidado integral e atento à pessoa, capaz de infundir consolo e esperança nos momentos de provação”.

“O que cada um de vocês faz não é apenas um trabalho delicado e exigente. É uma obra de misericórdia que, através dos doentes, entra em contacto com a carne ferida de Jesus”, assinala o Papa, na carta dirigida ao presidente da Fundação Hospital Universitário Agostino Gemelli.

A finalizar, Francisco renova a sua gratidão e concede a toda a família do Hospital Gemelli a sua bênção apostólica.