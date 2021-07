D. Jorge Ortiga: "O nosso povo está a precisar de uma presença da Igreja mais visível"

O arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, presidiu este domingo à ordenação de quatro novos sacerdotes - os diáconos Pedro Antunes, Miguel Rodrigues e Paulo Pereira e o jesuíta Francisco Cortês Ferreira. Na homilia, D. Jorge refletiu sobre a pandemia e o que é, agora mais do que nunca, exigido ao corpo sacerdotal.

Durante a celebração, que teve lugar na Cripta do Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, D. Jorge Ortiga começou por citar as palavras que o Papa Francisco dirigiu aos sacerdotes da diocese de Roma, no dia 31 de Maio de 2020, dia do Pentecostes.