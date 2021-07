Papa Francisco solidário com vítimas das cheias na Europa Central

A situação que se vive na Europa Central foi lembrada esta manhã pelo Papa. Após a oração do Angelus, no Vaticano, Francisco exprimiu a sua proximidade para com as vítimas desta tragédia.

"Exprimo a minha proximidade aos povos da Alemanha, Belgica e Holanda, fortemente afetados pela catástrofe das cheias. Peço ao Senhor que acolha os defuntos e conforte os seus familiares e todos os aqueles cujas vidas foram perturbadas", disse Francisco.

As chuvas torrenciais e inundações na Europa Central já fizeram 183 mortos, a grande maioria, 156, na Alemanha. Só no estado da Renânia-Palatinado, as autoridades dão conta de mais de uma centena de vítimas mortais e 670 feridos. Cerca de 1.300 pessoas permanecem desaparecidas.