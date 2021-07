Famílias de Schoenstatt assinalam primeiro Dia dos Avós e dos Idosos

"Queridos Avós" é uma iniciativa da Liga das Famílias do Movimento Apostólico de Schoenstatt para assinalar o primeiro Dia dos Avós e dos Idosos lançado pelo Papa Francisco e que será assinalado pela Igreja Católica no quarto domingo deste mês de Julho, que será no próximo dia 25.

Para tornar esta data num dia de festa, este Movimento considera importante reunir a família para mostrar aos mais velhos "como precisam deles". Daí terem lançado esta ideia que desejam que se realize um pouco por todo o país.

As Famílias de Schoenstatt reconhecem que "os avós têm um papel fundamental, mas que vai muito para além da ajuda, muito para além da guarda dos seus netos, porque os avós são educadores por prazer e não por dever. Eles têm tempo, têm tranquilidade, brincam e, inclusivamente, os netos mais velhos pode partilhar inquietações, conversas sobre as histórias de família com os seus avós, porque os avós são bons ouvintes", salienta Clotilde Câmara Pestana, uma das organizadoras.

Esta ocasião será ainda aproveitada para destacar a função dos pais "porque precisam muito dos avós para os ajudar no dia-a-dia, para resolver questões muito práticas, são essenciais para a sua vida. Mas também são os pais, aqueles que permitem o encontro entre os netos e os avós, aqueles que ajudam os seus filhos a descobrir os avós e aquilo que eles sabem".

O Movimento de Schoenstatt admite ser necessário celebrar este Dia dos Avós e dos Idosos sobretudo neste tempo de pandemia em que os mais velhos ficaram mais sós e isolados.

Para Clotilde Câmara Pestana, "os idosos foram de facto uns heróis de resistência nesta pandemia, porque resistiram à solidão, à falta de contacto físico, de um beijo ou do aconchego de um abraço. Continuamos a ter que ter enormes cuidados na proximidade. Mas um abraço expressa-se pela palavra, pela ternura do olhar, pela presença".

Para celebrar este dia instituído pelo Papa Francisco, são sugeridas várias propostas. Por exemplo, "que cada família organize o seu encontro, sugerimos um piquenique, brincadeiras, jogos, quizzes".

Com o propósito de reunir todas as sugestões das famílias para festejar este Dia dos Avós e dos Idosos, o Movimento de Schoenstatt disponibilizou o site www.queridosavos.pt

Referir que a Liga das Famílias do Movimento Apostólico de Schoenstatt é constituída por "casais católicos que aspiram a um caminho de santidade através da família, segundo o ideal da Sagrada Família de Nazaré". Formam "uma rede de famílias que têm como finalidade estar ao serviço da Igreja e da sociedade para renovar o mundo".