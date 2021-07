Papa limita celebrações de missas segundo o rito antigo

“Infelizmente, a intenção pastoral dos meus antecessores, que pretendiam ‘envidar todos os esforços para que todos aqueles que verdadeiramente desejam a unidade possam permanecer nesta unidade ou redescobri-la’, muitas vezes foi seriamente negligenciada. Uma possibilidade oferecida por São João Paulo II e com ainda maior magnanimidade por Bento XVI para recompor a unidade do corpo eclesial no que diz respeito às várias sensibilidades litúrgicas foi utilizada para aumentar distâncias, endurecer diferenças, construir contrastes que ferem a Igreja. atrapalham seu progresso, expondo-o ao risco de divisões.”

O rito de 1962 continuou a ser celebrado por pequenos grupos durante os anos depois do concílio, mas acabou por ser liberalizado primeiro por João Paulo II e mais tarde, em maior escala, por Bento XVI, para grupos de pessoas que se sentissem particularmente ligadas às tradições antigas e à liturgia anterior ao concílio. Um dos propósitos era evitar cisões e fomentar a comunhão na Igreja com grupos tradicionalistas.

Criticando o que diz serem os abusos litúrgicos que acontecem também com o atual rito romano, o Papa diz que está “triste por um uso instrumental do Missale Romanum de 1962, cada vez mais caracterizado por uma rejeição crescente não só da reforma litúrgica, mas do Concílio Vaticano II, com a afirmação infundada e insustentável de que traiu a Tradição e a ‘verdadeira Igreja’. Se é verdade que o caminho da Igreja deve ser compreendido no dinamismo da Tradição, ‘que nasce dos Apóstolos e progride na Igreja sob a assistência do Espírito Santo’, o Concílio Vaticano II constitui a etapa mais importante desse dinamismo, recentemente, em que o episcopado católico ouviu para discernir o caminho que o Espírito indicava à Igreja.”

“Duvidar do Concílio significa duvidar das próprias intenções dos Padres, que exerceram solenemente o seu poder colegial cum Petro et sub Petro no Concílio Ecuménico e, em última análise, duvidar do próprio Espírito Santo que guia a Igreja”, escreve o Papa.

Nesse sentido, o novo documento do Vaticano estabelece que o rito saído da reforma litúrgica promovida pelo Vaticano II é a “expressão única” da “lex orandi” do Rito Romano e dá aos bispos locais a autoridade plena para regular o seu uso nas suas dioceses.

O que muda com a decisão do Papa

Os grupos que já existem pelo mundo e que celebram o rito antigo podem continuar a fazê-lo, mediante a autorização dos bispos, que devem ceder igrejas para o efeito. Estas não devem, contudo, ser igrejas paroquiais e pede-se aos bispos que não permitam a criação de novos grupos para além dos que já existem.

Cabe ainda ao bispo averiguar se os grupos que já existem respeitam, ou não, a legitimidade da reforma litúrgica e do Concílio Vaticano II.