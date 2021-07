Grupo de cidadãos de Viseu homenageia D. Ilídio Leandro

“Grupo de Amigos do D. Ilídio Leandro”. Assim se intitula a associação de mais de 80 pessoas que quiseram homenagear o antigo bispo de Viseu, falecido há ano e meio. A homenagem materializa-se com uma escultura colocada junto ao jazigo onde repousa, no cemitério de Rio de Mel.

“Se há pessoa que congregou amigos, foi o D. Ilídio e, tendo passado um ano e meio do seu falecimento, um grupo de amigos considerou que era importante fazer algum ato de homenagem, à parte de qualquer instituição ou pessoa em particular, porque quisemos congregar todos aqueles que se sentiam acolhidos no caríssimo ou caríssima, que dirigia a cada um de nós”, recorda com emoção Fátima Eusébio, que trabalhou com D. Ilídio Leandro no departamento dos bens culturais que dirige, na diocese.

“Era um homem de afetos e de amizade, com toda a certeza outras instituições vão homenagear, sabemos que têm essa intenção, até com um busto, mas quisemos fazer a expressão da simplicidade dele e valorizar o espaço que os amigos visitam, a sua sepultura em Rio de Mel, onde está sepultado com os pais”, realça.

A escultura, o anjo, do artista Paulo Neves, tem inscrito na lateral o lema da ordenação de D. Ilídio: "Convosco, Por Cristo, Para Todos".

Fátima Eusébio explica que é uma peça em mármore, contemporânea”, uma vez que “esta modernidade vai ao encontro do que era o D. Ilídio, tinha uma visão extraordinária. Nunca me esqueço que ele defendia que a Igreja devia ser sempre atualizada e adaptada à sociedade, capaz de dar resposta aos problemas atuais”, relembra.

Da recolha de donativos resultou ainda uma verba que irá ser atribuída ainda este mês, a uma instituição de cariz social. “Mais de 80 amigos associaram-se à iniciativa, muitos nem conseguimos identificar, foi sempre um grupo anónimo. E por isso foi possível reunir o valor da peça, e também conseguimos uma verba, a atribuir a uma instituição, em nome do D. Ilídio. Acho que ele iria ficar muito feliz. Todos sabemos como ele gostava de reunir os amigos, como ele dizia: somos pessoas de laços, de relações, de convívio, é tão bom podermos estar juntos. Por isso, nesta homenagem celebramos esta amizade com o nosso caríssimo D. Ilídio”, conclui Fátima Eusébio.