Bispo espanhol apela à esperança em pandemia. “Deus quer vida, cria vida, dá vida”

“Deus quer vida, cria vida, dá vida”, salientou. “Desde a sua conceção no seio da mãe, até ao momento em que o Senhor lembra de nos levar a seu lado”, toda a vida tem sentido e “deve ser respeitada, amada tal como é”, sendo “missão da Igreja defender sempre e em todas as partes o precioso dom da vida humana.”

A pandemia dominou, de resto, a homilia do prelado que afirmou ser “muito difícil escutar a Deus na agitação e nas festas descontroladas”, por isso, é necessário “encontrá-lo no meio da vida porque a nossa religião é a religião da vida e não da morte”, enfatizou.

“Hoje temos saudades da multidão de peregrinos que estiveram em anos anteriores neste mesmo lugar e tempo, vindos de todas as partes do mundo”, porém este recinto continua a ser, sublinhou, “lugar de oração e, sobretudo, de silencio impressionante que na situação sanitária em que vivemos recupera um significado especial.”

“Que as nossas orações cheguem ao Imaculado Coração de Maria, Senhora de Fátima, e rogamos-lhe as dores, tribulações e angustias que o mundo inteiro sofre neste tempo de pandemia, não nos façam perder a esperança”, pediu D. José Leonardo Lemos Montanet falava na homilia durante a celebração da Palavra, após o Terço, na Capelinha das Aparições.

Da homilia desta noite de 12 de julho, inicio da Peregrinação Internacional Aniversária, que evoca a terceira aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos em 1917, o bispo de Ourense pediu, ainda, aos presentes para rezarem pelos jovens e crianças.

“Para que sejam fortes, e que a luz da fé brilhe com um novo fulgor nas suas vidas tantas vezes quebradas pelo egoísmo, ruturas e violências no seio do lar, pelas falsas utopias que lhes oferecem as ideologias de ontem e de agora, e que tantas vezes causam nas suas vidas muita dor e deceção, e às vezes até à morte prematura”, aludiu.

“Bendita és tu Maria porque levaste no ventre a Salvação do mundo. O único capaz de dar sentido às nossas vidas e também ao nosso mundo incrédulo e materialista, nesta época de tão cruel pandemia”, acentuou o bispo espanhol, mostrando-se muito honrado por poder presidir a estas celebrações, no país que se deu “a todo o mundo”, com uma vocação mariana “popular e mais importante do século XX”, para a Igreja universal, “como reconheceram vários Papas.”