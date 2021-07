Papa vai manter-se no hospital "por mais uns dias”

O Papa “vai continuar internado por mais uns dias”, mas "está a recuperar bem" da cirurgia a que foi submetido há uma semana…



De acordo com o boletim diário, divulgado esta segunda-feira pelo Vaticano, Francisco “passou um dia tranquilo”, mas não terá ainda alta médica, de forma a prosseguir a terapia de reabilitação.

Este domingo, o Papa presidiu à recitação do Angelus a partir da janela do 10.º andar do Hospital Gemelli, em Roma, e à tarde visitou alguns doentes e celebrou missa na capela privada.

O boletim dá, ainda, conta da satisfação do Papa pelas vitórias de Itália no Europeu de futebol, e da Argentina, na Copa América, sublinhando que para Francisco, tal como no desporto, também na vida se deve “lutar sem desistir, com esperança e confiança".