Exposições para dinamizar Convento da Graça e reabilitar igreja

O “Ciclo da Graça” – assim intitulado porque vai decorrer no antigo Convento da Graça, em Lisboa – vai ser inaugurado na próxima quinta-feira, 15 de julho. Francisca Gigante, coordenadora do projeto, diz à Renascença que a iniciativa tem por objetivo “dinamizar e envolver a própria comunidade da Graça e novos públicos”.



“Queremos trazer à discussão novos raciocínios, através de um pensamento humanístico, e vários tipos de artistas, não só artistas plásticos, mas também músicos, passando pelas áreas do teatro e da dança, apresentando-os enquadrados num projeto de investigação, centrados na história e na arquitetura do próprio Convento e Igreja da Graça”, explica.

A iniciativa foi organizada pela associação cultural POUSIO – Arte e Cultura. A diretora, Mafalda de Oliveira Martins, confirma que o projeto “surgiu de uma vontade muito grande em abrir um espaço para se criar um diálogo sobre a espiritualidade na arte”, um objetivo que já presidiu a outras exposições da associação, que quer “trabalhar nos artistas uma sensibilidade ao seu próprio contexto”.

“O que temos desenvolvido são projetos que ligam os artistas às comunidades, para conhecerem aquilo que os envolve e trabalharem com este objetivo, de transformarem a arte contemporânea em algo relacional e contextualizado”, sublinha.

É no claustro do Convento da Graça que tudo se vai passar. O local – que teve obras de restauro em 2017, permitindo que reabrisse ao público, assim como a portaria e a sala do capítulo - vai agora transformar-se num hub das artes.