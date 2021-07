Papa engrandece a importância do serviço nacional de saúde e deixa recados à Igreja

Nesta altura, acrescentou que também na Igreja em casos de má gestão económico de instituições ligadas à saúde, por vezes, "a primeira ideia que surge é vendê-la". "Mas a vocação na Igreja não é ter lucro, é prestar serviços, um serviços gratuito. Não se esqueçam disto, salvar as instituições gratuitas de saúde", reforçou.

"E para isso todos nos devemos empenhar, porque serve a todos e pede a contribuição de todos", acrescentou.



O Papa aproveitou ainda para expressar o apreço e incentivo aos médicos e a todos os profissionais de saúde e funcionários do hospital. "E rezemos por todos os doentes, especialmente pelos que se encontram em condições mais difíceis: que nenhum fique sozinho, que cada um possa receber a unção da escuta, da proximidade e do cuidado. Pedimo-lo por intercessão de Maria, nossa Mãe, Saúde dos enfermos", rematou.

No final, o Papa dirigiu um apelo para que deponham as armas no Haiti. "Escolham a vida e vivam fraternalmente no interesse de todos e no interesse do Haiti. Estou próximo do povo haitiano. Espero que acabe a espiral de violência, e que a nação possa retomar o caminho para um futuro de paz e de concórdia", finalizou.