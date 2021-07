Novos padres no Porto. “Um sinal de festa, de Luz e de alguma esperança”

D. Vitorino Soares, bispo auxiliar do Porto e reitor do seminário, entende que, face ao momento de pandemia que ainda estamos a viver, as novas ordenações previstas para dia 11 de julho “são um sinal de luz e de alguma esperança”.

O bispo auxiliar sublinha o facto de estarmos perante um número de ordenações acima da média dos últimos anos e diz tratar-se de “um bom indicador, tendo em contas as necessidades que a diocese tem”.

E os próximos dois anos deverão continuar a ser animadores para a diocese do Porto, pois está previsto um conjunto de ordenações em número idêntico ao deste ano. D. Vitorino releva que “nos próximos dois anos estes números irão manter-se, porque também são reflexo de cursos maiores que iniciaram a caminhada no seminário maior”. Chama ainda a atenção para o facto de a “média de ordenações ser de três por ano, o que é muito animador”.

Ainda assim, D. Vitorino Soares diz ser prematuro falar-se num virar de página em relação à denominada crise de vocações, embora reconheça que “são sinais positivos, porque também se vai verificando que uma parte substancial dos novos sacerdotes já surgem no seminário numa fase adulta, oriundos das comunidades e das famílias”.

Dois dos novos sacerdotes pertencem ao Seminário Diocesano Redemptoris Mater, um seminário instituído por D. Manuel Clemente enquanto bispo do Porto. “É um seminário missionário que recolhe alunos de origens muito diferentes”, sendo que, “concretamente, os dois que agora vão ser ordenados são sul-americanos”.

Sem antecipar sentimentos pelo conjunto destas novas ordenações, o reitor do Seminário Maior do Porto adianta que costuma viver estes dias “com a noção de paternidade em relação àqueles que me foram confiados”, até porque “sinto que eles também são um bocadinho filhos ou descentes daquilo que nós somos e daquilo que vamos fazendo com eles”.

“Não falo da paternidade biológica ou humana, falo da paternidade que se identifica com o ser pastor”, esclarece D. Vitorino Soares, que diz ser também por isso que lhes costuma “lançar o desafio para que eles também se possam sentir de certo modo pais e pastores daqueles que lhe forem confiados”.

O Pontifical de Ordenação está marcado para as 16h00 na Igreja de São Lourenço, vulgarmente conhecida como Igreja dos Grilos, mesmo ao lado do Seminário Maior do Porto.