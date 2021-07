Santa Sé critica Parlamento Europeu sobre aborto e objeção de consciência

O secretário do Vaticano para as relações com os Estados, Paul Gallagher, criticou, esta quarta-feira, em Lisboa, recentes posições assumidas pelo Parlamento Europeu, nomeadamente sobre o aborto.

Interrogado pela Renascença sobre a aprovação da resolução que preconiza a classificação do aborto como um direto humano e o fim da objeção de consciência de médicos e enfermeiros em hospitais públicos onde se realizam abortos, o responsável do Vaticano foi claro: “Somos contra a ideia de que o aborto possa vir a ser um direito humano. E estamos muitos desapontados que a objecção de consciência, onde quer que exista, em qualquer circunstância e legislação, seja eliminada."

"Sabemos como esta tendência está a aumentar em muitas partes do mundo. Por isso, estamos muito desiludidos”, reforçou.

Interrogado sobre a complexa situação do Líbano e o que se vai seguir à cimeira do Papa, realizada no dia 1 de julho, com os líderes religiosos libaneses, Gallagher respondeu que “agora, os líderes religiosos cristãos regressaram e vão falar com o seu povo, vão falar com os políticos e nós vamos tentar encontrar, de todas as formas, um caminho que dê seguimento ao nosso contributo.”