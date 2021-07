Relações entre Portugal e Vaticano são "excelentes", diz MNE

“As relações entre Portugal e a Santa Sé são excecionalmente excelentes”, disse, esta quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, no final de uma reunião de trabalho com o arcebispo Paul Gallagher, secretário do Vaticano para as relações com os Estados.

Santos Silva elogiou o papel da Igreja no combate à pandemia e no apoio aos mais carenciados e manifestou expectativas pela presença do Papa na JMJ de Lisboa, em 2023.