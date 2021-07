Santa Sé alerta: “Os homens do mar também são seres humanos”

O Vaticano divulgou, esta terça-feira, a sua mensagem para o Domingo do Mar, que se assinala no próximo dia 11.

Neste texto, o cardeal Peter Turckson, prefeito do dicastério para o desenvolvimento integral, sublinha o papel incontornável da indústria marítima, como “parte vital da economia global” e agradece aos homens do mar pelo seu trabalho.

Com efeito, cerca de 90 por cento do comércio mundial realiza-se por mar e envolve cerca de 1,7 milhões de embarcados.

A Santa Sé convida a indústria marítima “a facilitar as mudanças de tripulação, as vacinações e a salvaguardar e tutelar os direitos humanos e laborais dos homens do mar”.