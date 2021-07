Papa passou bem a noite e fez um pequeno passeio matinal

O Vaticano informa, esta terça-feira, que o pós-operatório do Papa Francisco está a decorrer com normalidade e que os exames do controlo de rotina estão bons.

“Sua Santidade passou bem durante a noite e, esta manhã, tomou o pequeno-almoço, leu alguns jornais e levantou-se para caminhar”, informa a breve nota emitida esta pelo gabinete de imprensa da Santa Sé.

O Papa, de 84 anos, foi sujeito a uma intervenção cirúrgica intestinal, realizada na Policlínica Gemelli, no domingo. Segundo, as informações até agora divulgadas, está prevista uma hospitalização de cerca de sete dias, caso não existam complicações.



A imprensa italiana refere que o Papa não perdeu o bom humor e até já disse umas piadas aos médicos que o operaram. Segundo o diário “La Stampa”, terá sido por vontade de Francisco que os boletins médicos são concisos e que também terá requisitado aos seus colaboradores e comitiva que “guardassem sigilo nos detalhes, para manter a sobriedade, evitando o clamor e o espetáculo, vivendo esta hospitalização como uma pessoa normal”.



O Vaticano já tinha informado que ao Papa tinha sido diagnosticado “estenose diverticular sintomática do cólon”, uma referência a um estreitamento no intestino grosso e que a cirurgia seria realizada por Sergio Alfieri, o diretor do departamento de cirurgia digestiva daquela unidade em Roma.

Uma semana antes, Francisco, na sua habitual aparição dominical, pediu ao público orações especiais para si próprio, um apelo que pode ter sido relacionado com a cirurgia planeada.

Esta foi a primeira hospitalização conhecida do Papa desde que foi eleito para líder máximo da Igreja Católica, em 2013.