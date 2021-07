Morte de Stan Swamy demonstra "desrespeito grande" por direitos humanos na Índia

A morte do padre Stan Swamy marca o fim de um conflito entre o pároco e a Índia. O padre José Maria Brito, diretor do Ponto SJ, o portal dos Jesuítas em Portugal, afirmou à Renascença que é fundamental continuar o trabalho de Stan Swamy: apelar às autoridades até que sejam cumpridos os direitos humanos na região.

Estava preso desde outubro, foi sempre muito difícil ao longo destes meses dar-lhe as condições mínimas de dignidade na cadeia. Nas primeiras semanas, chegou a dormir no chão. Sofria de Parkinson e precisava de uma pequena palhinha para poder beber autonomamente e foi difícil conseguir esse autonomia para uma coisa tão simples como beber água.

O seu trabalho foi sobretudo de consciencialização deste líderes mais jovens, inclusivamente de se empenhar numa ação contra estes direitos serem negados. Como com questões que tinham a ver com expropriações de terrenos em zonas rurais, de populações muito frágeis e feitas de uma forma bastante arbitrária e pouco correta.

Essa carta foi enviada em janeiro, no início deste ano, na altura em que se comemorava o aniversário da constituição da Índia, justamente porque é uma constituição baseada em todo este tema dos direitos humanos, do respeito pela liberdade das pessoas, independentemente da sua proveniência, social ou religiosa. E nessa altura, a carta foi publicada no Diário de Notícias e foi subscrita por várias personalidades.

Enquadra-se claramente num desrespeito grande por questões de direitos humanos. Vários tipos de ativistas de direitos humanos foram presos, há uns tempos um humorista foi preso antes de ter tido o seu espetáculo, era um humorista muçulmano. Não creio que neste caso, o padre Stan a questão tenha sido explicitamente religiosa, foi uma questão de direitos humanos mas, noutros casos, os muçulmanos em estados que são governados pelo mesmo partido do Governo nacional têm sentido uma maior dificuldade em poder ter a sua ação respeitada, e têm sentido mais este tipo de arbitrariedades no que diz respeito à sua liberdade.

Na verdade, o que se percebia é que de facto isso não estava a acontecer. A resposta foi muito pouco clara relativamente à situação do padre Stan. E o próprio Governo diria que haveria provas nesse sentido.

Perante este caso que levou à detenção e falecimento do padre Stan Swamy, que apelo é que deixa à comunidade internacional?

Nós já por diversas vezes procuramos alertar, a nível internacional, a vários movimentos e junto de deputados do Parlamento Europeu e de várias instâncias. Creio que há que ter em consideração que a questão dos direitos humanos na Índia é uma questão muito séria, a falta de respeito pelos direitos humanos.

Pudemos também recentemente participar com a Amnistia Internacional no encontro de líderes da União Europeia com a Índia, no Porto, numa vigília silenciosa alertando para esta situação da falta de respeito de direitos humanos. E esse é o apelo que temos de continuar a fazer, que sejamos vigilantes.

E dizendo de um modo muito claro: evidentemente que na relação entre os Estados, tem de estar sempre assegurado o respeito pela soberania dos Estados; mas a defesa dos direitos humanos é uma exigência e depois deixamos que se coloque em causa a dignidade das pessoas e dos seus direitos.