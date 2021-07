Terminou operação ao Papa. Francisco “reagiu bem à intervenção"

O Papa “reagiu bem à intervenção” cirúrgica a que foi submetido este domingo.

A operação, com anestesia geral, decorreu “ao início da noite”, acrescenta o Vaticano num curto comunicado.

A acompanhar o Santo Padre estiveram 10 médicos: Prof. Sergio Alfieri, com a assistência do Prof. Luigi Sofo, do Dr. Antonio Tortorelli e da Dra. Roberta Menghi. A anestesia foi realizada pelo Prof. Massimo Antonelli, pela Prof. Liliana Sollazzi e pelos médicos Roberto De Cicco e Maurizio Soave. Estavam também presentes no bloco operatório o Prof. Giovanni Battista Doglietto e o Prof. Roberto Bernabei.

Um canal de tv italiano, o TG24, afirma que o Papa deverá ficar internado durante cinco dias, mas a notícia não foi confirmada pelo Vaticano.

O Papa realizou uma “estenose diverticular sintomática do cólon”. Francisco deu entrada este domingo na Policlínica Gemelli, em Roma.

A cirurgia, que estava programada, foi realizada pelo Prof. Sergio Alfieri, adianta a comunicação da Santa Sé.