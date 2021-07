​Irmandade de Mafra escolhe projeto da coroa da Santíssima Virgem

A Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra, depois de reunir a Assembleia Geral, apresentou "o projeto selecionado para a coroa que será realizada para a coroação canónica de carácter pontifício, com a qual Sua Santidade o Papa Francisco distinguiu a nossa imagem da Santíssima Virgem Maria no mistério da sua Soledade".



Em comunicado, a Irmandade recorda que em Portugal, "somente Nossa Senhora do Sameiro e Nossa Senhora de Fátima receberam este privilégio pontifício".

O projeto selecionado, criado pelo artista Santiago Rodrigues Lopes, "inspirou-se nos modelos de coroas atribuídos a João Frederico Ludovice, arquiteto do Real Edifício de Mafra".

A nota especifica que "foram incluídas nas cartelas representações das invocações simbólicas de Nossa Senhora, que surgem representadas no exterior do zimbório da Basílica, e a cartela central reproduz o anagrama de Jesus e Maria, que se encontra na janela principal da nave da Basílica. As estrelas e as grinaldas, acompanham os modelos reproduzidos nos relicários que temos nos altares. A coroa é rematada com um orbe em lápis-lazúli e uma cruz que reproduz o modelo da coroa real portuguesa".