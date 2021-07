Fátima mantém restrições de segurança para o 12 e 13 de julho

Veja também:

O Santuário de Fátima anunciou que mantém em vigor “todas as regras de segurança” para evitar ajuntamentos na Peregrinação Internacional Aniversária de julho.

As entradas no recinto “fazem-se por oito portas”, e uma vez no interior os peregrinos “devem manter-se no mesmo lugar” e “guardando o distanciamento físico entre si”, informa o Santuário, lembrando que durante as celebrações “os acessos ao queimador de velas e Capelinha das Aparições estarão limitados”, e que o uso de máscara “é obrigatório”.

A Peregrinação de julho - que evoca a terceira aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, na Cova da iria - volta a ter como tema ‘Louvai o Senhor, que levanta os fracos’, e haverá uma “especial intenção” pelos que sofrem com a pandemia.

As celebrações vão ser presididas pelo bispo de Ourense, D. José Leonardo Montanet, que é, desde março de 2020, o presidente da Comissão Episcopal de Liturgia da Conferência Episcopal espanhola.