Papa anuncia viagem à Eslováquia com passagem pela Hungria em setembro

O Papa revelou que vai visitar a Eslováquia em setembro, numa viagem que se inicia em Budapeste, com a missa de encerramento do 52.º Congresso Eucarístico Internacional.

“Sinto-me feliz por anunciar que, de 12 a 15 de setembro, se Deus quiser, vou deslocar-me à Eslováquia, para uma visita pastoral. Na primeira tarde, vou concelebrar em Budapeste a Missa conclusiva do Congresso Eucarístico Internacional”, disse Francisco este domingo, após a recitação da oração do angelus.

“Agradeço de coração os que estão a preparar esta viagem e rezo por eles. Rezemos todos por esta viagem e pelas pessoas que estão a trabalhar na sua organização”, acrescentou.

Segundo a sala de imprensa da Santa Sé, a viagem decorre a convite das Autoridades civis e das Conferências Episcopais dos dois países, prevendo passagens por Budapeste (Hungria), Bratislava, Presov, Kosice e Sastin (Eslováquia).

Francisco, que visitou o Iraque em março, confirmou,nessa altura confirmou, a presença em Budapeste, projetando a passagem pela Eslováquia.

Até hoje já fez 33 viagens internacionais, nas quais visitou 50 países.



Papa não esquece tensão em África

Esta manhã, o Papa deixou ainda uma palavra para a antiga Suazilândia (atual Essuatini), que atravessa momentos de violência – o exército tenta controlar os movimentos pró-democracia.

“Da cara nação do Essuatini chegam notícias de tensões e violências. Convido todos os que têm responsabilidades e todos os que manifestam aspirações para o futuro do país, a um esforço comum a favor do diálogo, da reconciliação e da composição pacífica das várias posições.”

Este pequeno país da África Austral é considerada a última monarquia absolutista do Continente Africano.