Papa a ser operado

O Papa vai realizar uma “estenose diverticular sintomática do cólon”. Francisco deu entrada este domingo na Policlínica Gemelli, em Roma.

A cirurgia, que estava programada, vai ser realizada pelo Prof. Sergio Alfieri, adianta a comunicação da Santa Sé.

A doença diverticular caracteriza-se pela formação de pequenas bolsas - divertículos - nas paredes do intestino grosso e causa dores fortes.

O problema é mais frequente em pessoas a partir dos 60 anos anos. A obstipação é outro fator de risco.

Os divertículos são, geralmente, removidos através de uma técnica laparoscópica não invasiva e a intervenção é de curta duração.



O Papa Francisco chegou à clínica Gemelli pouco depois das 14h00 (hora de Lisboa) deste domingo, avança o jornal “Corriere della Sera”.

O Santo Padre foi transportado numa viatura descaracterizada, sem os símbolos do Vaticano, como geralmente acontece, e deu entrada no hospital acompanhado pelo motorista e um colaborador próximo, indica o mesmo jornal.

No final da intervenção um novo boletim médico será emitido, indica o Vaticano.

Esta notícia surge no mesmo dia em que o Papa anunciou viagem à Eslováquia com passagem pela Hungria em setembro. Francisco falava na tradicional celebração do Angelus, perante os fiéis, na Praça S. Pedro, no Vaticano.



O argentino Jorge Mario Bergoglio tem 84 anos e é Papa 19 de março de 2013.

O Papa já foi operado a um pulmão, removido parcialmente, e tem de quando em vez dor ciática.

O que é a doença diverticular