Bispo de Vila Real desafia novos padres a não ficarem fechados num gabinete ou sacristia

“Imitando Jesus Cristo que veio para servir e dar a vida, o padre é chamado a sair de si e ir ao encontro do povo a quem é enviado. Só assim, aliás, poderá experimentar as alegrias e grandezas, no fundo as coisas mais bonitas, do ministério”, disse D. António Augusto Azevedo.

O bispo da Diocese de Vila Real refletiu, depois, com a assembleia, sobre a Palavra proclamada para ressaltar “a atitude Jesus que está no meio do seu povo, na sua própria terra, reunido na sinagoga e depois continuando a percorrer as outras aldeias”, para dizer que o sacerdote é “para o serviço do povo de Deus”.

O bispo de Vila Real alertou também para o contexto que hoje vivemos de “crescente indiferença à fé e incredulidade”, favorecido por “uma cultura que privilegia a aparência, a superficialidade, a emoção fácil e promove o consumismo passivo, a adesão acrítica, substituindo a reflexão pessoal pelo catálogo do ‘prêt-à-penser’”.

“Ser padre, em contexto de crescente incredulidade, é um ato de fé e coragem, próprio de quem se sente desafiado a um estado de permanente missão. É um passo ousado que conta cada vez menos com as redes de segurança do prestígio social ou bem-estar material, mas confia, sobretudo, na força do Espírito, na comunhão do presbitério e no acolhimento e colaboração de tantos leigos”, explicou o prelado.

Ser padre neste contexto é “um sinal de liberdade evangélica, próprio de crentes e jovens que, como o profeta Ezequiel, não desistem de anunciar a palavra de Deus”.

No entender do bispo de Vila Real, “é difícil ser um padre perfeito, mas é possível e desejável caminhar numa configuração cada vez maior com Cristo, Sumo e Eterno Sacerdote, Único e Bom Pastor”.

Quase a concluir a homília, D. António Augusto Azevedo exortou os novos sacerdotes à fidelidade como caminho de um ministério feliz e fecundo.

“Mais do que protagonismos fáceis ou busca de compensações mundanas, empenhai-vos em ser fiéis Àquele que vos chamou e vos envia; esforçai-vos por crescer espiritualmente, em reforçar o espírito de comunhão com todo o presbitério, em colocar a vossa vida, tempo, qualidades e energias em servir dignamente o povo a vós confiado. Este será o caminho para um ministério feliz e fecundo, o sinal de que a graça de Deus em vós não foi em vão”, concluiu D. António Augusto Azevedo.