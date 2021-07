Cónego António Damasceceno faleceu aos 99 anos

Morreu aos 99 anos o Cónego António Damasceno, que esteve três décadas à frente da Sé do Funchal. A notícia foi confirmada por aquela diocese madeirense.

A missa do seu funeral vai ser celebrada na Catedral do Funchal a 5 de julho. Será sepultado em jazigo próprio no cemitério de São Martinho.

“A Diocese do Funchal endereça aos seus familiares as suas sentidas condolências. A comunidade diocesana agradece a Deus o dom da sua vida e ministério sacerdotal, reconhecidos pelos frutos da sua missão que todos nós partilhamos. Rezamos pelo seu descanso eterno”, pode ler-se no site.

Nasceu em São Pedro, a 27 de março de 1922. Tinha cinco irmãos.

Quando terminou a quarta classe, em 1933, decidiu entrar para o Seminário Menor. Foi ordenado sacerdote em 1945.

A Diocese do Funchal “convida a rezar por ele para que descanse eternamente no coração do nosso Bom Deus. Faleceu em sua casa como era da sua vontade”.