Papa recebeu primeiro-ministro do Iraque após visita histórica

O primeiro-ministro do Iraque, Al-Kadhimi, foi recebido esta sexta-feira pelo Papa, em audiência no Vaticano.

Um comunicado da Santa Sé refere que “durante as cordiais conversas” foram abordadas “a histórica visita do Papa Francisco ao Iraque, os momentos de unidade vividos pelos iraquianos e a importância de promover a cultura do diálogo nacional para fomentar a estabilidade e o processo de reconstrução do país”.

Em destaque ainda “a importância de proteger a presença histórica de cristãos no país com medidas jurídicas adequadas e a contribuição significativa que podem trazer para o bem comum, ressaltando a necessidade de garantir-lhes os mesmos direitos e deveres que outros cidadãos”.

Depois do encontro com o Papa, Al-Kadhimi reuniu-se também com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, monsenhor Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados.