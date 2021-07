De Roma ao Médio Oriente, o grito do Papa. “Que o Líbano continue a ser um projeto de Paz”

O Papa Francisco juntou esta quinta-feira a sua voz à de milhões de libaneses naquilo que descreveu como um “grito” para que aquele pequeno país no Médio Oriente continue a ser um “projeto de paz”.

A convite de Francisco estiveram em Roma os principais líderes das diferentes comunidades cristãs, católicas, ortodoxas e protestantes, que residem há séculos no Líbano, na maior parte das vezes em paz com os seus vizinhos muçulmanos sunitas, xiitas e drusos.

O objetivo do encontro ecuménico era precisamente o de rezar a uma só voz pela paz de um país que atravessa uma das mais graves crises da sua história. Depois de uma longa e cruel guerra civil e de ter conseguido finalmente sacudir o jugo da ocupação síria, o Líbano voltou nos últimos anos a passar por momentos difíceis, fruto de sucessivos impasses políticos, uma gravíssima crise económica e, mais recentemente, uma terrível explosão de depósitos químicos no Porto de Beirute, que arrasou uma grande parte da cidade.

Mesmo perante este cenário, os partidos políticos continuam incapazes de chegar a consensos para formar governo, com a situação de caos a levantar o medo de um regresso dos dias de guerra entre as diferentes comunidades étnicas e religiosas.

“Nestes tempos de desgraça, queremos afirmar com todas as forças que o Líbano é e deve continuar a ser um projeto de paz. A sua vocação é ser uma terra de tolerância e pluralismo, um oásis de fraternidade onde diferentes religiões e confissões se encontram, onde comunidades diversas convivem, sobrepondo o bem comum às vantagens particulares”, disse Francisco, no discurso com que terminou o encontro.

Razão mais do que suficiente para elevar a voz, considera o Papa. “Este grito tornou-se, hoje, o grito dum povo inteiro, o povo libanês desiludido e exausto, carecido de certezas, de esperança, de paz. Com a nossa oração, quisemos acompanhar este grito. Não desistamos, não nos cansemos de implorar, do Céu, aquela paz que os homens têm dificuldade em construir na terra. Peçamo-la insistentemente para o Médio Oriente e para o Líbano.”