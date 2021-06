Papa: “A amizade social afasta populismos e jogos de poder”

A Rede Mundial de Oração pelo Papa divulgou, esta quarta-feira, a mensagem-video para o mês de julho. Francisco dirige-se a todos os que se empenham na construção de um diálogo e amizade social, capaz de “resolver os conflitos e as causas de divisão que existem na sociedade e entre as pessoas”.



O Papa não duvida de que o diálogo é “o único meio de evitar as constante polarizações e inimizades que destroem tantas relações” e defende “homens e mulheres que estendam sempre a mão”, para que “não se dê mais espaço à inimizade e à guerra”.

Neste vídeo, Francisco propõe “ir além do habitual grupo de amigos” e prestar maior atenção “aos mais pobres e vulneráveis que vivem nas periferias” e pede para nos afastarmos “dos populismos que exploram a angústia do povo sem dar soluções, nem resolver nada”.

O Santo Padre reconhece, contudo, que nem sempre é fácil “fugir da inimizade social”, principalmente “quando parte da política, da sociedade e dos media está decidida a criar inimigos, para derrotá-los num jogo de poder”.

O “Video do Papa” com as intenções de oração para cada mês nasceu em 2016, é traduzido em 23 línguas e divulgado para 114 países, com cerca de 156 milhões de visualizações em todo o mundo.

