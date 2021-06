Tem roupa em bom estado e que já não usa? Cáritas de Coimbra está a precisar

A Cáritas de Coimbra, através do seu Projeto Sem Diferenças no âmbito do Programa Escolhas 8ª Geração, está a promover "uma campanha de recolha de roupa de bebé, criança, adolescente, adulto e para a casa".

Trata-se da campanha 'Doar é dar nova vida' que começou esta terça-feira e termina a 9 de julho e está a ser implementado pelo Centro Comunitário Nossa Senhora da Boa Viagem, um equipamento da Cáritas.

Quem quiser ajudar "poderá entregar a sua doação no Centro Comunitário na Praia da Leirosa ou na sede da Junta de Freguesia da Marinha das Ondas", explica Marta Amaral, diretora técnica da Cáritas de Coimbra.

Só são aceites roupas em bom estado, uma vez que "a dignidade deve estar sempre presente em qualquer ato solidário".